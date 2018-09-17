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17.09.2018 08:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП под Петербургом

Текст: Вера Черенева

Известный оперный певец Михаил Луконин погиб в аварии на трассе «Псков-Санкт-Петербург». Артисту было всего 49 лет.

Об автокатастрофе на своей странице в Facebook сообщил руководитель эстрадно-джазового направления в международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самснонов. По его словам, из родственников у Михаила Луконина осталась только дочь.

Имя Михаила Луконина хорошо известно любителям классической музыки по всей стране. На счету артиста с уникальным бархатным баритоном восемь компакт-дисков. Пластинка «Шостакович: неизвестные музыкальные циклы» была даже номинирована на премию «Грэмми».

В репертуаре певца было свыше 800 композиций.

Карьера Михаила Луконина началась в Нижнем Новгороде на сцене местного театра оперы и балета. В начале 90-х артист переехал в Северную столицу, был ведущим солистом в театре «Санкт-Петербург опера», затем ушел в Театр музыкальной комедии.

В 2009-м году Михаил Луконин решил делать сольную карьеру: он давал концерты, организовывал мероприятия, сам писал песни и участвовал в антрепризах.

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