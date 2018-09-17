Под Калининградом двухлетний ребенок задохнулся в печном дыму

В городе Советске Калининградской области двухлетняя девочка погибла в результате задымления в квартире, где затопили печь.

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, трагедия произошла вечером 15 сентября в квартире с печным отоплением, где живет семья погибшего ребенка. По предварительным данным, днем взрослые затопили печь. Дочь в это время спала в соседней комнате, где находилась одна из боковых стен печи.

Через некоторое время бабушка девочки почувствовала задымление в квартире. Зайдя в комнату внучки, она обнаружила ее на полу возле кровати без сознания. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, девочка скончалась в больнице.

Региональным СКР организовано проведение доследственной проверки, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.