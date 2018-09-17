Под Петербургом мужчина жестоко избил школьника

Петербургские полицейские задержали мужчину, избившего школьника в парадной одного из домов Колпинского района.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, накануне в районную полицию поступило сообщение о том, что в поселке Понтонный на 15-летнего подростка напал неизвестный.

В больницу школьника отвез отец. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и колотые раны на спине. Состояние подростка оценивается как тяжелое.

Вскоре правоохранители нашли нападавшего - 33-летнего безработного. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Что послужило причиной нападения, не сообщается. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела.