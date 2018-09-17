Новости

Чендлер из "Друзей" признался, что уже три месяца лежит в клинике 11:13
В Кургане мужчина напал с топором на полицейского 11:12
В Крыму осудили мародеров, грабивших захоронения жертв фашизма 11:04
Банки выдали миллион новых кредитных карт за месяц 11:01
В Петербурге скончался писатель Николай Коняев 10:55
Песков: Ситуация в Идлибе требует серьезного разговора на высшем уровне 10:50
Песков: Кремль наблюдает за ходом выборов в Приморье 10:48
Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли в Екатеринбурге 10:44
МВД предлагает ввести дактилоскопию для въезжающих в Россию иностранцев 10:43
Появилось видео ДТП, в котором погиб певец Михаил Луконин 10:35
В Москве за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков 10:33
Ростуризм переходит в подчинение Минэкономразвития России 10:28
Международный конкурс Союзного государства "Королева Весна" сменит бренд 10:25
Липецк занял последнее место по продаже книг 10:24
Появились фото ядерных арсеналов Северного флота 10:21
Новый "Хищник" стал лидером российского проката 10:20
Челябинский полицейский погиб на рабочем месте 10:17
После ДТП с автобусом на Кубани госпитализированы двое детей 10:15
В Екатеринбурге сгорел жилой многоквартирный дом 10:12
Отравившихся в Солсбери посетителей ресторана приняли за россиян 10:11
Путин подписал указ о запрете сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин 10:07
Владимир Путин учредил медаль "За отвагу на пожаре" и новое звание 09:59
На Каспийской флотилии началась проверка боевой готовности 09:47
Крейсер "Адмирал Кузнецов" завели в плавучий док для ремонта 09:45
Минск возглавил рейтинг городов СНГ для осенних путешествий 09:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые вредные кухни мира
Названы самые вредные кухни мира
Рэп-сериал или финал "Ментовских войн"? Что стоит посмотреть по ТВ
Рэп-сериал или финал "Ментовских войн"? Что стоит посмотреть по ТВ
Почему россияне стали массово скупать квартиры
Почему россияне стали массово скупать квартиры
17.09.2018 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появилось видео ДТП, в котором погиб певец Михаил Луконин

Текст: Вера Черенева

Авария на Псковском шоссе, которая унесла жизнь известного оперного певца Михаила Луконина, попала в объектив видеорегистратора. Как видно из размещенной в Сети записи, в автомобиль, где находился артист, въехала фура. Далее грузовой автомобиль по касательной задел еще одну легковушку.

Фото: depositphotos.com
Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП под Петербургом

О гибели Михаила Луконина сообщил руководитель эстрадно-джазового направления в международной академии музыки Елены Образцовой Владимира Самсонова.

Михаил Луконин - один из самых известных российских оперных певцов. В его репертуаре было свыше 800 песен, партий и романсов на восьми языках. Луконин выпустил восемь пластинок, одна из которых была номинирована на премию "Грэмми".

Начинал карьеру Михаил Луконин в Нижнем Новгороде, затем переехал в Город на Неве, долгое время был солистом вначале в Театре музкомедии, потом в "Санкт-Петербург опера".

Последние десять лет артист занимался сольной карьерой, он давал концерты и выступал на городских праздниках, участвовал в антрепризах, сам писал песни. Михаилу Луконину было 59 лет.

Происшествия ЧП ДТП Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Псковская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ростуризм переходит в подчинение Минэкономразвития России
ЦБ отозвал лицензию у Аксонбанка из Костромы
Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП под Петербургом
Боевые корабли НАТО стянулись к берегам Сирии
СМИ: Китай может отказаться от торговых переговоров с США