Появилось видео ДТП, в котором погиб певец Михаил Луконин

Авария на Псковском шоссе, которая унесла жизнь известного оперного певца Михаила Луконина, попала в объектив видеорегистратора. Как видно из размещенной в Сети записи, в автомобиль, где находился артист, въехала фура. Далее грузовой автомобиль по касательной задел еще одну легковушку.

О гибели Михаила Луконина сообщил руководитель эстрадно-джазового направления в международной академии музыки Елены Образцовой Владимира Самсонова.

Михаил Луконин - один из самых известных российских оперных певцов. В его репертуаре было свыше 800 песен, партий и романсов на восьми языках. Луконин выпустил восемь пластинок, одна из которых была номинирована на премию "Грэмми".

Начинал карьеру Михаил Луконин в Нижнем Новгороде, затем переехал в Город на Неве, долгое время был солистом вначале в Театре музкомедии, потом в "Санкт-Петербург опера".

Последние десять лет артист занимался сольной карьерой, он давал концерты и выступал на городских праздниках, участвовал в антрепризах, сам писал песни. Михаилу Луконину было 59 лет.