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17.09.2018 16:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полицейские Ленобласти ответят в суде за гибель задержанного

Текст: Алексей Васильев (Ленинградская область)

Кировский районный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении троих местных полицейских, обвиненных в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть человеку, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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По информации пресс-службы СУ СК РФ по Ленинградской области, версия следствия выглядит следующим образом: 10 мая прошлого года в полицию позвонили и рассказали, что кто-то грабит дачу в садоводстве. На место выехали оперуполномоченный и участковый 112 отделения полиции. Мужчину и женщину, выносивших ценности из дачного дома, поймали с поличным. Обоих доставили в больницу для освидетельствования.

Согласно формулировке следкома, "там оперативник беспричинно применил насилие к одному из задержанных, нанеся ему несколько ударов, при этом участковый, действуя из ложно понятого чувства товарищества, а также вследствие недобросовестного исполнения своих служебных обязанностей, не потребовал от своего коллеги прекращения преступления и не пресек его противоправные действия в отношении задержанного". То есть, один полицейский начал избивать подозреваемого, а другой его не остановил.

Однако этим дело не кончилось. Когда подозреваемых отвезли в помещение угрозыска (112-й отдел полиции в Шлиссельбурге), два оперативника и участковый решили буквально выбить из подозреваемого признательные показания. Диагноз врачей - 25 ударов неустановленным предметом по голове, шее, телу, рукам и ногам. От полученных травм мужчина умер в больнице.

- По результатам ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, ими заявлены ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, - отметили в областной прокуратуре. - После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым, уголовное дело направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.

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