Прокуратура Петербурга проверит школу, где детей называли "убогими"

Прокуратура Пушкинского района Северной столицы начала проверку после появления в интернете видео, где учительница оскорбляет учеников, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.

Ролик, записанный одним из учащихся с задней парты класса, длится всего 36 секунд. За это время учительница музыки успевает возмутиться отсутствием дисциплины в школах, которые она называет "бедняцкими", а также заявляют, что в них приходят "убогие".

"Не понимают своим узким умишком, для чего ходят! Убогие, бедняцкие школы, для бедняков! Бедные во всех отношениях. Ну как так - прийти в школу, сидеть, галдеть?" - слышно на записи.

Пока неясно, что вызвало у преподавательницы такой всплеск гнева - теперь в этом будут разбираться надзорные органы. По предварительной информации, на данную учительницу уже поступали жалобы от родителей, однако связаться с руководством школы "РГ" не удалось.

- Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу, - заметили в прокуратуре. - В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.