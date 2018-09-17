В Ленобласти у ребенка в руках взорвалась петарда

Всеволожский следственный отдел СУ СК РФ по Ленобласти начал процессуальную проверку несчастного случая в деревне Тавры, где в руках у младшеклассника взорвалась петарда.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, накануне поздно вечером в петербургскую больницу привезли восьмилетнего мальчика. Врачи зафиксировали переломы и рваные раны пальцев руки и щеки.

По предварительной информации следователей, причиной травм стала петарда, которая неожиданно сдетонировала прямо в руках у школьника. Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, осматривают место происшествия и опрашивают самого мальчика, его родителей и возможных очевидцев.