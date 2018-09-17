Под Петербургом застрелен фигурант дела о взятках экс-главы УСБ СКР

Во Всеволожском районе Ленинградской области найден застреленным бизнесмен, проходивший фигурантом по уголовному делу о крупных взятках экс-начальника Управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, автомобиль с убитым водителем был обнаружен около 13.30 на Новоприозерском шоссе. Владелец машины скончался от огнестрельных ранений.

Напомним, Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого замглавы ГСУ СК Москвы Дениса Никандрова арестовали в июне 2016 года. Все трое своей вины не признали, при этом обвинения против них выдвигались серьезные. Главное из них - получение взятки в 500 тысяч долларов за содействие в освобождении криминального авторитета Захария Калашова, известного под кличкой "Шакро Молодой".

Позже дело разрослось до семи эпизодов. Например, согласно материалам дела, одну из взяток Максименко получил в виде щенков элитной породы. В конце концов бывшего сотрудника следкома признали виновным в получении двух взяток на общую сумму в 550 тысяч долларов и приговорили к 13 годам колонии строгого режима, лишив звания полковника и оштрафовав на 165 миллионов рублей.

Что касается застреленного бизнесмена - по предварительной информации, речь идет об одном из взяткодателей Бадри Шенгелии, заплатившего согласно материалам дела 50 тысяч долларов за возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, изъявших у него дорогостоящие часы.