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17.09.2018 17:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти завели дело об убийстве бизнесмена Шенгелии

Текст: Алексей Васильев (Ленинградская область)

Следователи СУ СК РФ по Ленинградской области возбудили уголовное дело об убийстве 53-летнего бизнесмена Бадри Шенгелии. Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления, его тело с многочисленными огнестрельными ранениями было найдено сегодня в разбитом автомобиле Mercedes в лесополосе во Всеволожском районе.

Под Петербургом застрелен фигурант дела о взятках экс-главы УСБ СКР

Как известно, Бадри Шенгелия был одним из фигурантов дела о крупных взятках, полученных экс-главой Управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко. Бывший полковник юстиции отбывает 13-летний срок в колонии строгого режима за получение 550 тысяч долларов. Из них полмиллиона были заплачены ему за содействие в освобождении криминального авторитета Захария Калашова (известного под кличкой "Шакро Молодой"), а еще 50 - за возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников полиции, изъявших у Шенгелии дорогостоящие часы.

Следователи восстановили предварительную картину убийства бизнесмена: Шенгелия на своей машине ехал в сторону Петербурга, однако в районе 249-го километра Новоприозерского шоссе его обстреляли неизвестные из проезжавшего мимо автомобиля.

- На месте работает следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов следственного управления, а также оперативных сотрудников ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти, - отметили в региональном управлении следкома.

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