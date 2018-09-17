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17.09.2018 20:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Увязли в ухабах

Власти Карелии через суд заставили компанию отремонтировать дороги
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7670 (207)
Арбитражный суд Карелии вынес решение по иску администрации Петрозаводска к компании из Санкт-Петербурга, которая ремонтировала городские дороги. Причем сделала это некачественно. Асфальт сошел вместе с осенним дождем и зимним снегом. Теперь компания обязана провести положенный гарантийный ремонт, который она отказывалась делать.
Фото: Chris Ratcliffe/ Getty Images
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В 2013 году петербургская фирма выиграла муниципальный контракт на 283 миллиона рублей. За эти деньги она должна была отремонтировать 25 городских улиц. Трудились дорожники споро, все задания выполнили в срок и дали гарантию на семь лет. Деньги в полном объеме им перечислили.

Но спустя какое-то время на дорогах образовались ямы и ухабы. Дорожная компания не реагировала на призывы чиновников о необходимости заделывать ямы на гарантийных улицах. Тогда провели судебную строительно-техническую экспертизу по 24 участкам автомобильных трасс, которые ремонтировались в рамках муниципального контракта. Она показала, что большая часть дефектов асфальтобетонного покрытия появилась из-за нарушения подрядной организацией технологии производства работ.

- С добросовестными подрядчиками мы договариваемся в досудебном порядке, и выявленные дефекты устраняются. В отношении же некоторых подрядчиков администрация подала судебные иски абсолютно по всем ситуациям, которые вызывают нарекания по качеству выполненных работ. Это относится и к 2016 году, когда у нас был крупный контракт на федеральные деньги, и даже более ранним контрактам, где установлен семилетний гарантийный срок, - отметила мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

Что касается проекта в 2016 году, тогда впервые Карелии выделили из федерального бюджета беспрецедентную сумму - 600 миллионов рублей. 400 миллионов от этой суммы отдали Петрозаводску. Мэрия даже обучила общественных наблюдателей, которые должны были следить за качеством ремонта.

Деньги муниципалитета потратили. Но спустя какое-то время дороги снова в ямах и ухабах

Деньги потратили. Но дороги снова в ямах и ухабах, в том числе и в Петрозаводске. Не дождавшись гарантийного ремонта, чиновники теперь активно судятся. Сначала в Арбитражном суде выиграли иск к местной компании из-за некачественного ремонта дворовых территорий в отдаленных микрорайонах - Птицефабрика и Соломенное, теперь у компании из Петербурга с семилетним сроком гарантии.

В администрации Петрозаводского городского округа надеются, что петербургская компания выполнит решение Арбитражного суда Карелии и начнет гарантийный ремонт.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск СЗФО Санкт-Петербург
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