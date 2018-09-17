Под Астраханью в лобовом столкновении погибли три человека

В Астраханской области полиция проводит проверку по факту ДТП, унесшего жизни трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Трагедия произошла в Ахтубинском районе в селе Ново-Николаевка.

- Грузовик Renault Premium и Lada двенадцатой модели столкнулись на 190-м километре трассы "Волгоград - Астрахань". Водитель легкового автомобиля не учел погодные условия: шел сильный дождь, дорога была мокрая. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, - уточнили в ведомстве.

Водитель Lada и один из его пассажиров погибли на месте происшествия. Второй пассажир - 38-летний житель Брянской области с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. Спустя пять часов после ДТП мужчина скончался в реанимации. Водитель грузовика, 49-летний житель Волгограда, не пострадал.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена процессуальная проверка, - отметили в пресс-службе УМВД региона.