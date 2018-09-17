На Кубани в ДТП с автобусом пострадали 22 человека

Испорченными оказались впечатления от отдыха на Черноморском побережье Кубани у пассажиров автобуса Анапа - Ярославль, сошедшего с трассы и врезавшегося в дерево. В результате аварии пострадали 22 человека, в том числе двое детей.

Резонансное ДТП произошло поздним вечером минувшего воскресенья на Т-образном перекрестке трассы в Ленинградском районе. Местные жители говорят, что этот участок дороги с отсутствием освещения, является аварийным. По предварительным данным, водитель не увидел перекресток, где ему нужно было повернуть и проехал прямо. В результате на скользкой дороге он съехал в лесополосу, где врезался в дерево. 17 из 40 находившихся в автобусе туристов медпомощь не потребовалась. Их отвезли в гостиницу, где обустроили и накормили. Остальные были доставлены в ближайшие больницы. У четверых пострадавших медики диагностировали переломы конечностей, у остальных - ушибы и сотрясения. Они не являются местными жителями, поэтому были госпитализированы, но на следующий день все выписались из стационаров и уехали домой.

В причинах аварии разбираются правоохранители. По предварительной информации, 54-летний водитель автобуса был трезв и не уснул за рулем. А местные жители утверждают, что ДТП на этом участке трассы случаются часто.

Движение здесь очень интенсивное, а дорога узкая, двухполосная. По словам главы района, сейчас решается вопрос строительства объезда протяженностью 19 километров.