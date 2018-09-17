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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани в ДТП с туристическим автобусом пострадали более 20 человек

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Краснодарском крае поздно вечером 16 сентября произошло крупная авария с туристическим автобусом.

Фото: РИА Новости
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В 22.30 на трассе в Ленинградском районе водитель автобуса "Неоплан" ехавший по направлению Анапа - Ярославль, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Автобус был туристический. В больницу по ДТП отправили 22 человека для осмотра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ГУМ МЧС по региону рассказали, что пострадавших отвезли в ЦРБ Павловского и Ленинградского районов.

Всего в "Неоплане" было 40 человек. Оставшихся пассажиров эвакуировали в пункт временного размещения в станице Ленинградская. Как добавили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полиция проводит проверку по факту ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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