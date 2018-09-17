После ДТП с автобусом на Кубани госпитализированы двое детей

Кубанские медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Ленинградском районе. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в случае необходимости пациентов доставят с использованием санавиации в Краснодар в краевые медучреждения.

Как сообщала "РГ", крупная авария произошла вчера около 23.30 на 47 километре автодороги Стародеревянковская - Ленинградская - Кисляковская. В туристическим автобусе, ехавшем из Анапы в Ярославль, находились около 40 человек.

- По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan на повороте не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу, -сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - В результате ДТП 22 пассажира, включая двух водителей и двух несовершеннолетних 13 и 14 лет, доставлены в медицинское учреждение.

"На месте аварии оперативно прибыло пять бригад скорой медпомощи. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Пассажиры, которым не потребовалась помощь медиков, перевезены в пункт временного размещения. Здесь организовано дежурство медицинского психолога.

- Поручил местным властям оказать людям содействие и любую помощь, пока не будет решен вопрос с их транспортировкой в пункт назначения, - заявил Вениамин Кондратьев.