В Краснодаре на крыше поезда убило током 24-летнего парня

В Краснодаре на станции Пашковской Северо-Кавказской железной дороги 24-летний житель города пытался залезть на вагон грузового поезда, однако попал в поле контактной сети, и его ударило электрическим током высокого напряжения. От полученных травм молодой человек скончался. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

ЧП произошло вечером 15 сентября, однако правоохранители распространили эту информацию только сейчас. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

- По версии следствия, 15 сентября примерно в 22.30 на станции Пашковской, расположенной в черте Краснодара, при подъеме на вагон грузового поезда молодого человека ударило током высокого напряжения, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России. - В результате он скончался на месте происшествия.

Следователи опросили очевидцев ЧП и осмотрели место происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Стоит напомнить, что подобные инциденты происходят на железной дороге регулярно и обычно заканчиваются летальным исходом. Как только человек оказывается на крыше поезда, он попадает в электрополе контактной сети, проходящей над вагонами, и может получить удар высоковольтного тока.