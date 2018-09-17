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17.09.2018 13:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре на крыше поезда убило током 24-летнего парня

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре на станции Пашковской Северо-Кавказской железной дороги 24-летний житель города пытался залезть на вагон грузового поезда, однако попал в поле контактной сети, и его ударило электрическим током высокого напряжения. От полученных травм молодой человек скончался. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СК России.

На серой ветке восстановлено движение после падения на путь пассажирки

ЧП произошло вечером 15 сентября, однако правоохранители распространили эту информацию только сейчас. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

- По версии следствия, 15 сентября примерно в 22.30 на станции Пашковской, расположенной в черте Краснодара, при подъеме на вагон грузового поезда молодого человека ударило током высокого напряжения, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России. - В результате он скончался на месте происшествия.

Следователи опросили очевидцев ЧП и осмотрели место происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Стоит напомнить, что подобные инциденты происходят на железной дороге регулярно и обычно заканчиваются летальным исходом. Как только человек оказывается на крыше поезда, он попадает в электрополе контактной сети, проходящей над вагонами, и может получить удар высоковольтного тока.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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