В Крыму осудили мародеров, грабивших захоронения жертв фашизма

Суд Симферопольского района вынес приговор в отношении Георгия и Романа Полищука, обвиняемых в мародерстве на месте захоронения жертв фашизма.

Судья Делявер Берберов приговорил старшего из обвиняемых Георгия Полищука к одному году и шести месяцам колонии строгого режима. Младшего - Руслана Полищука - к 2,1 года колонии поселения. Также в пользу государства конфискован их автомобиль. Кроме того, обвиняемые выплатят судебные издержки.

В 2013 году отец и сын Полищуки уже были осуждены украинским судом на четыре и три года лишения свободы за аналогичные преступления, однако освободились досрочно.

Снова оба были задержаны по горячим следам 11 июля 2017 года на месте захоронения жертв расстрела. Тогда полиция сообщила, что подозреваемые тщательно готовились к вылазке на могилу. На место преступления они приехали поздно вечером, воспользовавшись полнолунием. Свой автомобиль замаскировали в посадках подсолнечника, и захватив кирки, лопаты, щупы и фонари, отправились к заранее приготовленному шурфу. Там их и задержали сотрудники полиции.

Справка "РГ"

11 декабря 1941 года на 10-м километре шоссе Симферополь - Феодосия было расстреляно около 10 тысяч евреев и 1500 крымчаков. Массовые убийства на этом месте продолжались вплоть до освобождения Крыма в 1944 году. По разным данным, в рве длинной 700 и шириной 25 метров покоятся останки от 14 до 17 тысяч человек. Первые факты мародерства на этом месте были установлены еще в 1980-е годы. "Черных копателей" интересовали золото и драгоценности, которые они искали среди человеческих останков. Тогда поэт Андрей Вознесенский написал поэму "Ров" потрясшую всю страну. После этого ров накрыли бетонными плитами, однако факты мародерства на этом месте продолжались вплоть до последнего времени. Последний раз шурфы копателей были обнаружены в конце июня 2017 года.