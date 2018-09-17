Новости

Чендлер из "Друзей" признался, что уже три месяца лежит в клинике 11:13
В Кургане мужчина напал с топором на полицейского 11:12
В Крыму осудили мародеров, грабивших захоронения жертв фашизма 11:04
Банки выдали миллион новых кредитных карт за месяц 11:01
В Петербурге скончался писатель Николай Коняев 10:55
Песков: Ситуация в Идлибе требует серьезного разговора на высшем уровне 10:50
Песков: Кремль наблюдает за ходом выборов в Приморье 10:48
Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли в Екатеринбурге 10:44
МВД предлагает ввести дактилоскопию для въезжающих в Россию иностранцев 10:43
Появилось видео ДТП, в котором погиб певец Михаил Луконин 10:35
В Москве за сутки выпало около 20% месячной нормы осадков 10:33
Ростуризм переходит в подчинение Минэкономразвития России 10:28
Международный конкурс Союзного государства "Королева Весна" сменит бренд 10:25
Липецк занял последнее место по продаже книг 10:24
Появились фото ядерных арсеналов Северного флота 10:21
Новый "Хищник" стал лидером российского проката 10:20
Челябинский полицейский погиб на рабочем месте 10:17
После ДТП с автобусом на Кубани госпитализированы двое детей 10:15
В Екатеринбурге сгорел жилой многоквартирный дом 10:12
Отравившихся в Солсбери посетителей ресторана приняли за россиян 10:11
Путин подписал указ о запрете сотрудникам ГИБДД снимать номера с машин 10:07
Владимир Путин учредил медаль "За отвагу на пожаре" и новое звание 09:59
На Каспийской флотилии началась проверка боевой готовности 09:47
Крейсер "Адмирал Кузнецов" завели в плавучий док для ремонта 09:45
Минск возглавил рейтинг городов СНГ для осенних путешествий 09:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые вредные кухни мира
Названы самые вредные кухни мира
Рэп-сериал или финал "Ментовских войн"? Что стоит посмотреть по ТВ
Рэп-сериал или финал "Ментовских войн"? Что стоит посмотреть по ТВ
Почему россияне стали массово скупать квартиры
Почему россияне стали массово скупать квартиры
17.09.2018 11:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму осудили мародеров, грабивших захоронения жертв фашизма

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Суд Симферопольского района вынес приговор в отношении Георгия и Романа Полищука, обвиняемых в мародерстве на месте захоронения жертв фашизма.

Судья Делявер Берберов приговорил старшего из обвиняемых Георгия Полищука к одному году и шести месяцам колонии строгого режима. Младшего - Руслана Полищука - к 2,1 года колонии поселения. Также в пользу государства конфискован их автомобиль. Кроме того, обвиняемые выплатят судебные издержки.

В затопленном амурском селе мародеры чуть не украли дамбу

В 2013 году отец и сын Полищуки уже были осуждены украинским судом на четыре и три года лишения свободы за аналогичные преступления, однако освободились досрочно.

Снова оба были задержаны по горячим следам 11 июля 2017 года на месте захоронения жертв расстрела. Тогда полиция сообщила, что подозреваемые тщательно готовились к вылазке на могилу. На место преступления они приехали поздно вечером, воспользовавшись полнолунием. Свой автомобиль замаскировали в посадках подсолнечника, и захватив кирки, лопаты, щупы и фонари, отправились к заранее приготовленному шурфу. Там их и задержали сотрудники полиции.

Справка "РГ"

11 декабря 1941 года на 10-м километре шоссе Симферополь - Феодосия было расстреляно около 10 тысяч евреев и 1500 крымчаков. Массовые убийства на этом месте продолжались вплоть до освобождения Крыма в 1944 году. По разным данным, в рве длинной 700 и шириной 25 метров покоятся останки от 14 до 17 тысяч человек. Первые факты мародерства на этом месте были установлены еще в 1980-е годы. "Черных копателей" интересовали золото и драгоценности, которые они искали среди человеческих останков. Тогда поэт Андрей Вознесенский написал поэму "Ров" потрясшую всю страну. После этого ров накрыли бетонными плитами, однако факты мародерства на этом месте продолжались вплоть до последнего времени. Последний раз шурфы копателей были обнаружены в конце июня 2017 года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ростуризм переходит в подчинение Минэкономразвития России
ЦБ отозвал лицензию у Аксонбанка из Костромы
Оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП под Петербургом
Боевые корабли НАТО стянулись к берегам Сирии
СМИ: Китай может отказаться от торговых переговоров с США