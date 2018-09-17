В Сочи в суд передали дело о гибели подростка во время похода

В суд передали дело в отношении 55-летней учительницы, организовавшей поход в горы, в котором произошло ЧП с 13-летним подростком. Женщину обвиняют в "причинении смерти по неосторожности" (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Как уже писала "РГ", инцидент произошел в горах еще в начале июля. Во время четырехдневного похода из поселка Гузерипль (Адыгея) в сочинский Дагомыс, в котором участвовали 11 детей и двое взрослых, пропал мальчик. Его тело нашли на десятые сутки в труднодоступной местности. Причиной смерти стал перелом лобной и затылочной кости с кровоизлиянием, полученный в результате падения с высоты.

- Женщина, являясь учителем начальных классов средней школы, самодеятельно организовала туристический поход. Причем, имея опыт туристических походов и будучи инструктором детско-юношеского туризма, обвиняемая не оповестила о походе сотрудников МЧС, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Выяснилось, что также отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, их страхование от несчастного случая и приказ образовательного учреждения.

По данным прокуратуры Краснодарского края, вину в совершенном преступлении обвиняемая признала полностью.