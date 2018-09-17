Житель Дона соорудил забор из украденных дорожных знаков

В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту кражи семи дорожных знаков. Жителю слободы Большая Мартыновка они понадобились для домашних нужд.

Заявление об исчезновении семи указателей с автотрассы регионального значения написал директор одной их дорожных служб. Вскоре сыщиками Мартыновского района был задержан 35-летний местный житель. Злоумышленник признался, что по ночам похищал дорожные знаки в районе слободы Большая Мартыновка. Они ему понадобились, чтобы обустроить на даче изгородь и виноградник.

В темноте необычная инсталляция была видна издалека - дачник не потрудился снять с указателей светоотражающие наклейки.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ранее подозреваемый уже был судим по аналогичной статье. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Также в ведомстве уточнили, что общая сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей.