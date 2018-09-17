Челябинский полицейский погиб на рабочем месте

Участковый уполномоченный отдела полиции города Троицк в Челябинской области погиб на рабочем месте. Инцидент произошел накануне, сообщили в понедельник в ГУ МВД по региону.

- В воскресенье в помещении отдела полиции города Троицк обнаружено тело участкового уполномоченного с огнестрельным ранением, - рассказали в пресс-службе полицейского главка. - По данному факту проводится проверка. Предварительная версия случившегося - неосторожное обращение с оружием.

О подробностях происшествия в полиции пока не распространяются. Однако в соцсетях уже появилась информация о том, что ЧП произошло вчера в 9.10. Участковый пришел в отдел, вооружился, побывал на двух выездах. По возвращении в отдел, он ушел в свой кабинет, где впоследствии и раздался выстрел.

В соцсетях уточняется, что погибшему было 27 лет, в мае этого года он перевелся из ППС в участковые уполномоченные полиции, у него остались жена и двое детей.