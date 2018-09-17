В Екатеринбурге сгорел жилой многоквартирный дом

В Екатеринбурге на улице Комвузовская ночью сгорел муниципальный дом. Пожарным удалось спасти 28 человек, в том числе троих детей.

Сообщение о том, что в доме горит квартира на первом этаже, поступило в 3:22 по местному времени, передает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров, повредив имущество жильцов, внутреннюю отделку комнаты, пол и стены в коридоре.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС быстро ликвидировали открытое горение. В 5:14 они завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Пострадавших среди жильцов дома нет. Часть из них вышли из дома по лестничным маршам до прибытия спасателей. Тринадцать человек, среди которых были дети, эвакуировали с помощью трехколенной лестницы, еще пятерых - с помощью спасательных устройств.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе администрации Кировского района, жильцов пострадавшего дома будут расселять. Сейчас над этим вопросом работают специалисты по вопросам ЖКХ.