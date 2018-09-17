В Кургане мужчина напал с топором на полицейского

На курганском вокзале произошло нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Начиналось все как рядовое задержание нарушителя общественного порядка: пьяного мужчину доставили в отдел полиции, чтобы составить протокол. Во время оформления документов он внезапно вытащил из рюкзака топор и замахнулся на полицейского.

"Нападавшего обезоружили работники охранного предприятия (они находились в отделе в качестве понятых). Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти", - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.