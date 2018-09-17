Туристка из России погибла на Кубе

Белгородские следователи возбудили уголовное дело о гибели жительницы Дальнего Востока во время отдыха на Кубе. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. С заявлением в правоохранительные органы Белгородской области обратились дети погибшей.

Женщина отправилась на Остров Свободы по путевке 10 июля, а 20 дней спустя, за сутки до возвращения домой была обнаружена мертвой. Причиной смерти местные правоохранительные органы назвали асфиксию.

- Следствие рассматривает все возможные версии гибели россиянки: от несчастного случая до совершения против нее преступления, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Белгородской области Елена Козырева.