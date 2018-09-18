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18.09.2018 10:23
Рубрика: Происшествия

Генсек ШОС назвал ключевое направление деятельности организации

Текст: Александр Гацак

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов назвал борьбу с терроризмом ключевым направлением совместной деятельности стран объединения.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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"В целом комплексная работа по противодействию терроризму была и остается ключевым приоритетом деятельности ШОС, - подчеркнул Алимов в ходе выступления в Шанхае перед слушателями курсов по вопросам противодействия терроризму. - В государствах-членах ШОС утвердился консенсус "нулевой терпимости" к любым актам терроризма и экстремизма, им нет и не может быть никаких оправданий".

Алимов обратил внимание на постоянное развитие системы внутри ШОС, призванной ликвидировать угрозу терроризма.

Генсек организации также отметил важность диалога по проблеме терроризма с другими структурами. "Налажено тесное практическое взаимодействие с ОДКБ, Антитеррористическим центром СНГ, специализированными структурами ООН, в частности, Контртеррористическим управлением и Контртеррористическими комитетом СБ ООН, Интерполом и ОБСЕ", - сообщил Алимов.

Происшествия Терроризм Антитеррор В мире Международные организации Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
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