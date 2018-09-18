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18.09.2018 23:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв столкновения двух автобусов под Воронежем может вырасти

Пять человек погибли, 23 пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием двух автобусов в Воронежской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону Сергей Хренов.

Между тем число погибших может увеличиться. По сведениям областного департамента здравоохранения, в медучреждения эвакуированы 19 человек, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии. На место ДТП для оказания помощи пострадавшим прибыло 15 бригад скорой помощи, добавили в ведомстве.

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Между тем, как сообщил "Интерфаксу" замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьев, в областную больницу доставили пострадавшего с черепно-мозговой травмой в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, ДТП произошло во вторник, 18 сентября, на 525-м километре автодороги М-4 "Дон" около 20:20 по московскому времени. У поворота на Новую Усмань столкнулись два автобуса.

"Volvo стоял на обочине, второй - Neoplan въехал в него сзади", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Источник агентства уточнил, что "в автобусе, который ехал из Москвы в Ставрополь, находилось четыре человека, из них только один пострадал (житель Ставропольского края)", при этом в автобусе "Москва - Черкесск" было более 20 человек, многие из которых в итоге оказались ранены, несколько погибли.

Тем временем в Следственном управлении СКР по региону начали доследственную проверку "по факту оказания услуг ненадлежащего качества".

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