Калужанина осудят за стрельбу по соседям из-за громкой музыки

Калужанин открыл стрельбу из пневматики в ответ на просьбу сделать музыку тише. В полиции закончено расследование этого дела, и передано в суд с обвинительным заключением, утвержденным городским прокурором. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По данным ведомства, инцидент случился в начале марта. Во дворе одного из домов произошел конфликт между соседями. Один из жильцов, будучи пьяным, громко включил музыку ночью. Его соседу это не понравилось, и он попросил сделать музыку тише. В ответ подозреваемый четыре раза выстрелил в любителя тишины из пневматического пистолета.

- Продолжая свои преступные действия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее двух ударов по голове и телу. В результате умышленных действий обвиняемого у потерпевшего установлены многочисленные телесные повреждения, в том числе открытый перелом кости правой кисти, который квалифицирован как причинивший вред здоровью средней тяжести, - сообщила официальный представитель ведомства Искрина Лепехина.

Уголовное дело по обвинению 36-летнего калужанина в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (пункт "з" часть 2 статьи 112 УК РФ) передано в суд. Обвиняемый вину признал полностью.