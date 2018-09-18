Итак, в центре Москвы всей ширины Нового Арбата не хватило для люксовой модели "Ауди", суперкара "Ламборгини Хуракан", "Порше", "Бентли", "Инфинити", "Мерседес Гелендваген"... Это хороший набор для какого-нибудь международного автосалона. И по меньшей мере две люксовые модели восстановлению не подлежат. К счастью, никто не погиб и травм никаких не получил. Но ущерб, по самым скромным подсчетам, может составить более 15 миллионов рублей. Именно по этой причине банальное ДТП без пострадавших тянет на то, чтобы попасть в историю.
Но обо всем по порядку. Некий водитель, управляя "Ауди", решил развернуться через две сплошные. В это время ему навстречу ехал "Ламборгини" с номерами "666". Женщина, сидевшая за рулем, позже утверждала, что двигалась она со скоростью 60 км/ч. Но судя по видеозаписи, скорость ее была явно выше. Во всяком случае видно, как она вырывается вперед из потока автомобилей. А тут как раз "Ауди". От удара элитный суперкар отбросило на припаркованные автомобили. В результате "Порше", "Инфинити", "Гелендваген" и "Бентли" оказались тесно прижатыми друг к другу с характерными повреждениями на кузове.
Примечательно, что женщина на "Ламборгини" с номерами "666" спешила на встречу в ресторан к женщине, которая приехала туда раньше на автомобиле "Бентли" с номерами "333". На месте ДТП девушки и встретились.
Надо сказать, что сам этот "Ламборгини" стоит порядка 12 миллионов рублей. Судя по всему, он вряд ли подлежит восстановлению. К счастью или нет, но он не принадлежал женщине, сидевшей за рулем. Автомобиль был взят в аренду. А вот "Бентли" принадлежал той самой женщине, которая ожидала свою знакомую в ресторане.
Автомобиль "Ауди" также восстановлению не подлежит. Передней части у машины больше нет. Обломки, осколки и различные запчасти были разметены на десятки метров по Новому Арбату.
Все остальные автомобили пострадали не сильно. Однако, учитывая их стоимость, ремонт обойдется недешево. Установить виновного в данной ситуации несложно. Маневр да еще с грубым нарушением правил совершил водитель "Ауди". А значит, ему придется за свой счет возмещать ущерб. Ведь на такой ущерб даже очень сильно расширенного ОСАГО не хватит.
Но слава Богу, что в результате этого ДТП никому не придется оплачивать лечение, а тем более похороны. Хотя с такой манерой езды обоих участников аварии и до трагедии недалеко.
Кстати, аварии со спорткарами перестают быть редкостью в столице. Буквально в начале месяца на Краснопресненской набережной в районе метро "Выставочная" в аварию попал "Феррари 488 Спайдер" стоимостью 22 миллиона рублей. Он врезался в остановившийся на светофоре "Ленд Ровер Дискавери". Серьезных повреждений не получил ни тот, ни другой автомобиль. Так что эта авария на звание самой дорогой претендовать не может.
Напомним, что в прошлом году и тоже в сентябре в аварию попал единственный каршеринговый "Феррари F430". Он был предоставлен самому активному пользователю каршеринга бесплатно. Однако счастливый водитель не ожидал такой прыти от автомобиля. Он не справился с управлением, и родстер въехал в столб. К счастью, никто не пострадал, а сам спорткар получил незначительные повреждения.