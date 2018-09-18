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18.09.2018 23:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бить - так "Ламборгини"

Самое дорогое ДТП произошло в центре столицы
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск №7671 (208)
Авария с невиданным размахом произошла в центре столицы. Ей уже прочат звание ДТП года. И она того заслуживает. Вот уж действительно: нарочно не придумаешь.

Итак, в центре Москвы всей ширины Нового Арбата не хватило для люксовой модели "Ауди", суперкара "Ламборгини Хуракан", "Порше", "Бентли", "Инфинити", "Мерседес Гелендваген"... Это хороший набор для какого-нибудь международного автосалона. И по меньшей мере две люксовые модели восстановлению не подлежат. К счастью, никто не погиб и травм никаких не получил. Но ущерб, по самым скромным подсчетам, может составить более 15 миллионов рублей. Именно по этой причине банальное ДТП без пострадавших тянет на то, чтобы попасть в историю.

Фото: Скриншот Youtube
Появилось видео массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Но обо всем по порядку. Некий водитель, управляя "Ауди", решил развернуться через две сплошные. В это время ему навстречу ехал "Ламборгини" с номерами "666". Женщина, сидевшая за рулем, позже утверждала, что двигалась она со скоростью 60 км/ч. Но судя по видеозаписи, скорость ее была явно выше. Во всяком случае видно, как она вырывается вперед из потока автомобилей. А тут как раз "Ауди". От удара элитный суперкар отбросило на припаркованные автомобили. В результате "Порше", "Инфинити", "Гелендваген" и "Бентли" оказались тесно прижатыми друг к другу с характерными повреждениями на кузове.

Примечательно, что женщина на "Ламборгини" с номерами "666" спешила на встречу в ресторан к женщине, которая приехала туда раньше на автомобиле "Бентли" с номерами "333". На месте ДТП девушки и встретились.

Надо сказать, что сам этот "Ламборгини" стоит порядка 12 миллионов рублей. Судя по всему, он вряд ли подлежит восстановлению. К счастью или нет, но он не принадлежал женщине, сидевшей за рулем. Автомобиль был взят в аренду. А вот "Бентли" принадлежал той самой женщине, которая ожидала свою знакомую в ресторане.

Автомобиль "Ауди" также восстановлению не подлежит. Передней части у машины больше нет. Обломки, осколки и различные запчасти были разметены на десятки метров по Новому Арбату.

Все остальные автомобили пострадали не сильно. Однако, учитывая их стоимость, ремонт обойдется недешево. Установить виновного в данной ситуации несложно. Маневр да еще с грубым нарушением правил совершил водитель "Ауди". А значит, ему придется за свой счет возмещать ущерб. Ведь на такой ущерб даже очень сильно расширенного ОСАГО не хватит.

Ущерб от этого ДТП, по самым скромным подсчетам, может составить более 15 миллионов рублей

Но слава Богу, что в результате этого ДТП никому не придется оплачивать лечение, а тем более похороны. Хотя с такой манерой езды обоих участников аварии и до трагедии недалеко.

Кстати, аварии со спорткарами перестают быть редкостью в столице. Буквально в начале месяца на Краснопресненской набережной в районе метро "Выставочная" в аварию попал "Феррари 488 Спайдер" стоимостью 22 миллиона рублей. Он врезался в остановившийся на светофоре "Ленд Ровер Дискавери". Серьезных повреждений не получил ни тот, ни другой автомобиль. Так что эта авария на звание самой дорогой претендовать не может.

Напомним, что в прошлом году и тоже в сентябре в аварию попал единственный каршеринговый "Феррари F430". Он был предоставлен самому активному пользователю каршеринга бесплатно. Однако счастливый водитель не ожидал такой прыти от автомобиля. Он не справился с управлением, и родстер въехал в столб. К счастью, никто не пострадал, а сам спорткар получил незначительные повреждения.

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