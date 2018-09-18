Экс-работников инспекции по охране и использованию объектов культурного наследия Курской области обвинили в хищении более двух миллионов бюджетных рублей.

Следователи насчитали восемь эпизодов преступления, квалифицированного как "присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения группой лиц по предварительному сговору".

По данным следствия, участниками аферы стали начальник ведомства и его главный бухгалтер. Обвиняемые теперь чиновники в течение нескольких месяцев заключали договоры с одним из предпринимателей. Его нанимали якобы для проведения археологических раскопок. Он условия договоров якобы выполнял, получая за свою работу оговоренные в документах суммы. Но на самом деле никаких раскопок никто не вел. А деньги, перечисленные за "работу", как отметили в СУ СКР по региону, в итоге обналичивались и попадали в доход начальнику инспекции и главбуху. В общей сложности они присвоили за полгода более двух миллионов рублей.

В администрации области заявили о собственном иске к обвиняемым - так в бюджет намерены взыскать ту сумму, которую они присвоило во время лжераскопок.