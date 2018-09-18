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18.09.2018 11:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В квартире москвича обнаружили наркотики

Текст: Владимир Богданов

Столичные оперативники задержали на улице Академика Варги 32-летнего мужчину по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

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В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили сверток с 50 граммами наркотиков. Какими именно, не сообщается. Но на этом история не закончилась. В ходе обыска квартиры подозреваемого полицейские обнаружили еще около 1300 граммов запрещенных веществ.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что задержанного арестовали. Возбуждено уголовное дело, по которому ему может грозить до 20 лет заключения.

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