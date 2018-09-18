Правительство Камчатки поможет в расследовании дела о растрате 22 млн

Правительство Камчатского края пообещало оказать содействие в расследовании уголовного дела о растрате 22 миллионов рублей в процессе покупки помещения для городской поликлиники №3, фигурантом по которому проходит министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко.

Как сообщается на сайте ведомства, губернатор края Владимир Илюхин поручил провести комиссионную проверку.

"Нам важно понимать, что совершение подобных сделок, оценка имущества уполномоченным органом не является системной ошибкой, важно разобраться в том, как формируется стоимость того или иного объекта", - заявил глава региона.

Напомним, в растрате обвинили также учредителя строительной коммерческой организации, у которого было приобретено здание, и его адвоката.

Пока ведется следствие, обвиняемые остаются на свободе, под арест их не взяли. Но если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.