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18.09.2018 08:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Правительство Камчатки поможет в расследовании дела о растрате 22 млн

Текст: Дина Непомнящая

Правительство Камчатского края пообещало оказать содействие в расследовании уголовного дела о растрате 22 миллионов рублей в процессе покупки помещения для городской поликлиники №3, фигурантом по которому проходит министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко.

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Как сообщается на сайте ведомства, губернатор края Владимир Илюхин поручил провести комиссионную проверку.

"Нам важно понимать, что совершение подобных сделок, оценка имущества уполномоченным органом не является системной ошибкой, важно разобраться в том, как формируется стоимость того или иного объекта", - заявил глава региона.

Напомним, в растрате обвинили также учредителя строительной коммерческой организации, у которого было приобретено здание, и его адвоката.

Пока ведется следствие, обвиняемые остаются на свободе, под арест их не взяли. Но если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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