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18.09.2018 04:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье завели уголовное дело о нападении на сотрудника ГИБДД

Текст: Дина Непомнящая

Фигурантом уголовного дела стал житель Благовещенска, напавший на сотрудника дорожной инспекции (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По информации следственного управления СК РФ по Амурской области, инцидент произошел 16 сентября, когда представитель правоохранительных органов остановил автомобиль под управлением нетрезвого водителя.

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"Во время разбирательства из машины вышел пассажир, который, скорее всего, тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Он стал вести себя агрессивно, пытался хватать сотрудника ГИБДД за форменную одежду", - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Дебошир ударил инспектора по лицу. Остановить его смог только наряд ДПС, прибывший на подмогу коллеге.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося. Пассажир авто дал признательные показания. А водитель ответит за административное правонарушение (часть 1 статьи 12.8 и часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск
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