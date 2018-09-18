В Приамурье завели уголовное дело о нападении на сотрудника ГИБДД

Фигурантом уголовного дела стал житель Благовещенска, напавший на сотрудника дорожной инспекции (часть 1 статьи 318 УК РФ).

По информации следственного управления СК РФ по Амурской области, инцидент произошел 16 сентября, когда представитель правоохранительных органов остановил автомобиль под управлением нетрезвого водителя.

"Во время разбирательства из машины вышел пассажир, который, скорее всего, тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. Он стал вести себя агрессивно, пытался хватать сотрудника ГИБДД за форменную одежду", - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Дебошир ударил инспектора по лицу. Остановить его смог только наряд ДПС, прибывший на подмогу коллеге.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства случившегося. Пассажир авто дал признательные показания. А водитель ответит за административное правонарушение (часть 1 статьи 12.8 и часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ).