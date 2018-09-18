Следственный комитет отреагировал на ситуацию с убийцей грабителей в Татарстане. Там местный житель, защищая свою семью от налетчиков, залезших в дом, убил двух из трех нападавших.

Следственное ведомство по этому поводу возбудило уголовное дело, а прокуратура его отменила. И в обществе вновь разгорелась дискуссия - насколько широки пределы необходимой обороны?

Напомним, житель города Бугульма Евгений Дадин нанес смертельные ножевые ранения двум мужчинам, напавшим с пистолетом на его дом. Дадина и его друга бандиты связали. Но пленники смогли освободиться и дали отпор. Дадин смог схватить нож. Итог - два трупа и один сбежавший. В ответ на объявление о возбуждении уголовного дела СК не ругал только ленивый. Поначалу ведомство хранило молчание. И вот, наконец, ответило: дело возбуждено "для всестороннего и объективного расследования". Статья 108 Уголовного кодекса - "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны".

На решение республиканской прокуратуры об отмене постановления о возбуждении дела СК объявил, что решение обжалует. По мнению следствия, установить все обстоятельства можно только в рамках расследования уголовного дела.

В СК России по Республике Татарстан подчеркнули: их основная задача - не безосновательные обвинения, а определение - были ли действия мужчины обороной или превышением ее пределов. И сказали, что грань эта очень тонкая. Задача следствия в том и состоит, чтобы отделить наказуемое деяние от правомерных действий.

СК напомнил: по факту нападения на дом Дадина полиция возбудила уголовное дело. И добавил, что практика возбуждения дела для объективного расследования - не прецедент. Так, в Тульской области Гегам Саркисян убил троих грабителей в своем доме. СК признал, что действия Саркисяна были самообороной, и освободил его от уголовной ответственности.

Уже не раз от уголовной ответственности освобождали тех, кто убивал налетчиков, защищая себя и близких

В Челябинской области хозяин дома, защищая близких от нападения нетрезвой компании, взял охотничье ружье и убил четырех бандитов. Это дело в селе Миасское прекратили "за отсутствием состава преступления".

Но в каждом таком случае, подчеркнули в СКР, истину устанавливают по итогам расследования уголовного дела.