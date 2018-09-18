В Башкирии четыре человека погибли в аварии с фурой

Четыре человека, в том числе двое детей погибли в страшной аварии, произошедшей в Дюртюлинском районе Башкирии сегодня, 18 сентября, около 14.30 по московскому времени.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УГИБДД по республике, на 1235-м км автодороги Москва - Уфа столкнулись автомобиль Lada Granta и встречный грузовик Iveco с полуприцепом.

- Водитель автомобиля, а также его пассажиры - женщина и двое несовершеннолетних детей - погибли на месте происшествия. Оба ребенка сидели в специальных детских креслах, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ. - Пока личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.