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18.09.2018 16:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии четыре человека погибли в аварии с фурой

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Управление ГИБДД МВД по РБ Фото: Управление ГИБДД МВД по РБ
Фото: Управление ГИБДД МВД по РБ

Четыре человека, в том числе двое детей погибли в страшной аварии, произошедшей в Дюртюлинском районе Башкирии сегодня, 18 сентября, около 14.30 по московскому времени.

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Башкирии

Как сообщили "РГ" в пресс-службе  УГИБДД по республике, на 1235-м км автодороги Москва - Уфа столкнулись автомобиль Lada Granta и встречный грузовик Iveco с полуприцепом.

- Водитель автомобиля, а также его пассажиры - женщина и двое несовершеннолетних детей - погибли на месте происшествия. Оба ребенка сидели в специальных детских креслах, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ. - Пока личности погибших и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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