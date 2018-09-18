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18.09.2018 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чувашии не желавший разводиться муж убил и закопал жену

Текст: Петров Евгений

Правоохранительные органы задержали в Чебоксарах 44-местного жителя по подозрению в убийстве своей жены. Следователи полагают, что мужчина задушил свою 37-летнюю супругу, затем вывез ее тело в чемодане на такси и закопал в лесополосе.

Как сообщили в СУ СК РФ по Чувашии, 9 сентября в полицию обратился отец убитой с заявлением о пропаже своей дочери. Та жила с мужем и двумя маленькими детьми, но собиралась с ним разводиться.

Фото: depositphotos.com
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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого обнаружили в кратчайшие сроки. На записях камер видеонаблюдения, установленных во дворе дома, где проживала женщина, следователи увидели мужчину, похожего на ее мужа. На кадрах он выносил из подъезда большой чемодан и загружал его в такси.

Для проведения следственных действий чебоксарца доставили в отдел полиции. Там он признался в содеянном и рассказал, как все произошло. Будучи пьяным, мужчина поссорился женой из-за предстоящего развода, нанес ей несколько ударов по голове и задушил. После этого положил тело в чемодан, вызвал такси и отвез его в район чебоксарского залива, где закопал в лесополосе. После допроса полицейские раскопали чемодан с телом убитой. Подозреваемый заключен под стражу.

Стоит отметить, что мужчина был трижды судим, последний раз - за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Отсидев 14 лет, он освободился в 2014 году. "В органы и учреждения системы профилактики правонарушений и преступлений будет внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению обвиняемым нового особо тяжкого преступления, а также обращено внимание на необходимость повышения эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности", - подчеркнули в СУ СК РФ по республике.

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