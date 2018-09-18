В Кирове сотрудница детсада украла золотые сережки у ребенка

В Кирове помощника воспитателя детского сада заподозрили в краже золотых сережек у спящего ребенка, сообщили "РГ" во вторник в УМВД по региону.

В полицию обратились жители областного центра с заявлением о том, что у их дочери украли золотые сережки стоимостью 30 тысяч рублей. Когда родители пришли вечером забирать девочку из детского сада, они обнаружили, что дорогих украшений на ней нет. По словам ребенка, кто-то снял с нее сережки во время тихого часа.

Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий, злоумышленницей оказалась 20-летняя помощница воспитателя из другой группы - похищенные сережки нашли у нее. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.