В Перми мужчина ограбил квартиру, связав ребенка

В Пермском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту грабежа несовершеннолетнего.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, днем 14 сентября мужчина напал на девятилетнего ребенка, который возвращался из школы. Злоумышленник дождался, пока мальчик откроет входную дверь в квартиру, втолкнул его внутрь и связал свою жертву. Грабитель похитил имущество стоимостью не менее 36 тысяч рублей (ноутбук, золотые украшения, денежные средства) и скрылся.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На сайте регионального Следственного комитета опубликован фоторобот грабителя.