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18.09.2018 21:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Степной вал огня

На борьбу с пожаром в Оренбуржье бросили военную авиацию
Текст: Валентина Зотикова
Российская газета - Федеральный выпуск №7671 (208)
Более суток продолжалась борьба с огнем на востоке Оренбургской области, где на 150 гектарах бушевал степной пожар. В зоне бедствия оказались сразу три села, в которых проживают около 400 человек.

Первый сигнал тревоги поступил утром в понедельник - около 11 часов 35 минут по местному времени; региональный Центр управления в кризисных ситуациях области принял сообщение о возгорании сухой травы у населенного пункта Рысаево под Медногорском. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь уже охватил степь и лес в окрестностях села, угрожая жилым домам.

В Медногорске был объявлен режим ЧС. В городе организовали семь пунктов временного размещения для людей, эвакуированных из опасной зоны.

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В борьбе с огнем пришлось задействовать даже военную авиацию - вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра и два борта Ил-76 военно-транспортного полка Минобороны России, дислоцированных в Оренбурге. Однако огненная стихия продолжала наступать - к вечеру действовали уже четыре очага пожара.

"Из Рысаева было эвакуировано 11 человек, беременные женщины и маломобильные люди доставлены в пункт временного размещения в горбольнице Медногорска, остальные разместились у родственников. В поселке Сарбаево огонь повредил 11 нежилых строений, - рассказали в правительстве области. А на подступах к селу Идельбаево пламя удалось остановить: активную помощь пожарным оказывали местные жители.

Тем временем на помощь оренбургским спасателям спешили коллеги из других регионов России и даже из-за рубежа. В Медногорск выдвинулись группировки Волжского спасательного центра МЧС России, а также подразделения огнеборцев из Башкортостана и Казахстана. В район ЧС вылетели два дополнительных вертолета - из Владимирской и Нижегородской областей.

В зоне бедствия оказались сразу три села, в которых проживают около 400 человек

К счастью, обошлось без жертв. Как уточнили в оперативном штабе, в селах, оказавшихся в зоне бедствия, дежурят медики. Некоторым жителям понадобилась помощь психолога, два пациента с гипертоническим кризом госпитализированы в горбольницу Кувандыка.

Тем временем прокуратура области начала проверки в связи с участившимися природными пожарами на территории региона.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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