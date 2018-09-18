В Абакане нашли мертвой чемпионку Европы по кикбоксингу

В столице Хакасии обнаружено тело пятикратной чемпионки Европы по кикбоксингу Дианы Каратеевой.

Как сообщили в министерстве спорта РХ, 23-летняя Диана Каратеева была найдена в своем доме без признаков жизни. Ее обнаружили друзья, вызвавшие реанимационную бригаду.

- По предварительной версии, причиной гибели спортсменки стал угарный газ, - рассказали в ведомстве.

В министерстве спорта РХ напомнили, что Диана Каратеева была победителем и призером всероссийских и международных турниров по кикбоксингу, а также членом сборной России.

СУ СК по республике Хакасия начало доследственную проверку по факту случившегося.