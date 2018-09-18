Новости

Фото: Дженнифер Лопес вновь восхитила подписчиков своей фигурой 14:42
Посол РФ: Ответственность за переговоры между Сербией и Косово лежит на ЕС 14:42
Ветераны комсомола рассказали о возвращении РФ к опыту этой организации 14:36
Главные обвинительницы Вайнштейна принялись обвинять друг друга 14:31
Калужанина осудят за стрельбу по соседям из-за громкой музыки 14:31
В США на поле для гольфа убили 22-летнюю спортсменку 14:31
Жителя Кисловодска осудили за попытку стать боевиком в Сирии 14:28
Киев договорился с МВФ о повышении цен на газ для населения 14:27
В Кемерове продажа майнинговой фермы закончилась убийством 14:25
ФНС напомнила о правилах получения вычета по налогу на имущество 14:21
В Тюменской области пьяный водитель сбил подростков, погибла девочка 14:18
СК Дагестана возбудил дело об обстреле полицейских 14:18
Белоруска победила в конкурсе исполнителей молодежной песни в Ростове-на-Дону 14:10
На Кубани подростка осудили на 5 лет за распространение наркотиков 14:07
Удмуртия сохранит предпенсионные льготы 14:06
Экс-главу департамента на Вологодчине отправили в колонию за взятки 14:02
Лукашенко видит большой потенциал в развитии сотрудничества с Латвией 13:55
Посол Израиля в России вызван в МИД РФ в связи с инцидентом с Ил-20 13:45
В Калининграде у нарушителя ПДД изъяли 20 кг янтаря 13:41
В Минске рассчитывают на подписание соглашения о свободной торговле услугами 13:40
Число жертв взрыва на заводе в Дзержинске возросло до шести 13:35
Беларусь назначила послов в зарубежных странах 13:29
В Geely анонсировали старт продаж обновленного Emgrand 7 13:21
Премьером Абхазии назначен Валерий Бганба 13:20
Спойлер: источник рассказал о предательстве в новых "Звездных войнах" 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван действенный способ снизить стоимость полисов КАСКО
Назван действенный способ снизить стоимость полисов КАСКО
Что покупатель квартиры может потребовать у застройщика
Что покупатель квартиры может потребовать у застройщика
Как россиян обманывают на автомойках
Как россиян обманывают на автомойках
18.09.2018 14:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК Дагестана возбудил дело об обстреле полицейских

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление СК России.

В Чечне на границе с Ингушетией ликвидировали трех боевиков

В минувший четверг около десяти часов вечера на автодороге около села Костек Хасавюртовского района республики из движущегося автомобиля были обстреляны полицейские, которые пытались его остановить для досмотра.

Сотрудники правопорядка не пострадали. Стрелявший, личность которого пока не установлена, был уничтожен ответным огнем. Проводятся следственные действия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российский Ил-20 сбит в Сирии
Собянин официально вступил в должность мэра Москвы
Киев договорился с МВФ о повышении цен на газ для населения
После подсчета всех голосов на выборах в Приморье лидирует Тарасенко
МИД Ирана: Саммит РФ и Турции в Сочи предотвратил войну в Идлибе