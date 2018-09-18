СК Дагестана возбудил дело об обстреле полицейских

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконного оборота оружия и боеприпасов. Об этом сообщает региональное управление СК России.

В минувший четверг около десяти часов вечера на автодороге около села Костек Хасавюртовского района республики из движущегося автомобиля были обстреляны полицейские, которые пытались его остановить для досмотра.

Сотрудники правопорядка не пострадали. Стрелявший, личность которого пока не установлена, был уничтожен ответным огнем. Проводятся следственные действия.