Суд постановил заключить под стражу бывшего главного врача махачкалинской городской больницы Меджида Алиева. Ему предъявлены обвинения в крупном мошенничестве.

Алиев был уволен с должности главного врача в июне этого года. Но по-тихому отсидеться и уйти от ответственности у него не вышло.

Как рассказали "РГ" в прокуратуре Дагестана, за последние два года руководитель медучреждения издал множество приказов о поощрении себя и приближенных премиальными и стимулирующими выплатами. Их общая сумма составила почти четверть миллиарда рублей.

Часть денег принудительно взыскивали с персонала больницы. Медикам говорили, что на их зарплатные карты "случайно" начислены лишние средства и их надо обязательно вернуть в виде наличных. Кроме того, их заставляли при заполнении истории болезни выписывать на лечение больных самые дорогостоящие препараты. Естественно, никто современными лекарствами пациентов не лечил, они были вынуждены покупать их за свой счет. По одной из версий дефицитные лекарства из больницы поступали в сеть аптек, подконтрольных Меджиду Алиеву.