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18.09.2018 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-депутата петербургского ЗакСа попросили посадить на 10 лет

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Красногвардейском районном суде Петербурга завершились прения по уголовному делу экс-депутата городского парламента Светланы Нестеровой, обвиняемой в получении крупной взятки.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, прокурор попросил приговорить обвиняемую к десяти годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, Нестерова получила около пяти миллионов рублей от компаний "Эдельвейс" и "Солнечный ветер", рассчитывавших при ее содействии получить из городской казны 25 миллионов рублей на проведение экскурсий и организацию питания для пожилых людей в Красногвардейском районе.

Пункт 6 статьи 290 УК РФ предусматривает до 15 лет тюремного заключения. Сама Нестерова своей вины не признает, а сторона защиты настаивает на ее полном оправдании. Оглашение приговора назначено на 25 сентября.

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