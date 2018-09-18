Экс-депутата петербургского ЗакСа попросили посадить на 10 лет

В Красногвардейском районном суде Петербурга завершились прения по уголовному делу экс-депутата городского парламента Светланы Нестеровой, обвиняемой в получении крупной взятки.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, прокурор попросил приговорить обвиняемую к десяти годам лишения свободы.

Согласно материалам дела, Нестерова получила около пяти миллионов рублей от компаний "Эдельвейс" и "Солнечный ветер", рассчитывавших при ее содействии получить из городской казны 25 миллионов рублей на проведение экскурсий и организацию питания для пожилых людей в Красногвардейском районе.

Пункт 6 статьи 290 УК РФ предусматривает до 15 лет тюремного заключения. Сама Нестерова своей вины не признает, а сторона защиты настаивает на ее полном оправдании. Оглашение приговора назначено на 25 сентября.