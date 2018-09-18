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18.09.2018 14:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-главу департамента на Вологодчине отправили в колонию за взятки

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Вологодский суд вынес приговор бывшему начальнику регионального департамента сельского хозяйства Анне Беляевской. Она отправится отбывать срок в колонию.

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Как сообщает региональный Следственный комитет, в 2015-2017 годах подсудимая, используя служебное положение, помогла коммерческой организации получить субсидию в размере более 48 миллионов рублей. За это вологодский предприниматель передал ей более 3,5 миллиона рублей. Это были как наличные деньги, так и доля в уставном капитале фирмы.

Против чиновницы возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ - "Получение взятки в особо крупном размере". Суд признал экс-начальницу виновной и приговорил к шести годам лишения свободы колонии общего режима. Ей придется также выплатить штраф в 35 миллионов рублей.

Подсудимую взяли под стражу в зале суда. До этого она была под арестом, а потом отпущена под залог.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Борьба с коррупцией
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