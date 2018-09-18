Прокуратура отозвала жалобу на приговор замдиректора Эрмитажа

Петербургская прокуратура отозвала жалобу на условный приговор заместителю директора Государственного Эрмитажа Михаилу Новикову и управляющему компании "Балтстрой" Александру Коченову, признанными виновными в крупном мошенничестве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, Санкт-Петербургский городской суд прекратил производство по апелляционному представлению на приговор Куйбышевского районного суда "в связи с отзывом". Что стало причиной изменения позиции прокуратуры, не сообщается.

Напомним, суд установил, что Новиков и Коченов в конце 2012 года подписали госконтракт на сумму более миллиарда рублей на реставрацию Запасного дома Зимнего дворца - "Лабораторно-хранительский и административный корпус” на Дворцовой набережной, 30. После этого Новиков предложил Коченову "сэкономить" - то есть, сначала завысить стоимость технически сложных работ, потом выполнить их по реальной цене, а неизрасходованные деньги поделить. При этом все акты будут подписаны. Таким образом сообщникам удалось похитить 30,6 миллиона рублей. Из них 300 миллионов достались Новикову, а 600 тысяч - Коченову.

Подсудимые в полном объеме согласились с предъявленным обвинением. Дело слушалось в особом порядке. Эрмитаж отказался от заявленного иска к Новикову о возмещении ущерба на сумму 30 миллионов рублей. В итоге обоих подсудимых приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и полумиллионным штрафом.