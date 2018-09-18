В Ленобласти водитель погиб при лобовом столкновении двух фур

В Кировском районе Ленинградской области две фуры столкнулись лоб в лоб. Водитель одной из них погиб.

Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла около 08.50 на 94-м километре трассы "Кола". По предварительной информации, водитель грузовика Scania заснул за рулем, вылетел на встречную полосу и врезался в другой большегруз под управлением 26-летнего мужчины.

Уснувший водитель скончался на месте. В результате столкновения одну из фур развернуло поперек дороги, и все полосы фактически оказались перекрыты. Другим машинам пришлось объезжать место аварии по обочине, из-за чего на Мурманском шоссе собралась многокилометровая пробка.

В настоящее время сотрудники УГИБДД проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии.