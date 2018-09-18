В Петербурге два здания эвакуировали из-за звонков об угрозе взрывов

В Петербурге два здания на Лермонтовском и Суворовском проспектах пришлось экстренно эвакуировать из-за сообщений о готовящихся взрывах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городских экстренных службах, поступило два анонимных звонка.

По предварительной информации, речь идет о Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики на Лермонтовском, 44, литер А, и Федеральном доме на Суворовском, 62, где расположены два комитета Смольного, Управление городского кадастра, Уставный суд, Общественная палата и другие официальные учреждения.

В настоящее время все люди из зданий выведены, помещения проверяют полицейские и спасатели МЧС.