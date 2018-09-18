В Астрахани изъяли партию сигарет, замаскированную под макароны

В Астраханской области задержана фура с контрафактными сигаретами на 18 миллионов рублей, которые перевозились под видом макарон. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Калмыкии и Астраханской области.

Нелегальный груз был задержан в пункте пропуска "Караузек". Грузовик с сигаретами следовал из Казахстана в Астрахань.

В нем находилось 500 тысяч пачек сигарет. Товар был произведен в одной из арабских стран.

По факту незаконного ввоза в Россию крупной партии безакцизных табачных изделий возбуждено уголовное дело. По закону за это преступление грозит штраф в сумме 400 тысяч рублей, также возможно лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.