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18.09.2018 17:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани изъяли партию сигарет, замаскированную под макароны

Текст: Алена Ларина (Астрахань)

В Астраханской области задержана фура с контрафактными сигаретами на 18 миллионов рублей, которые перевозились под видом макарон. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ РФ по Калмыкии и Астраханской области.

Фото: depositphotos.com
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Нелегальный груз был задержан в пункте пропуска "Караузек". Грузовик с сигаретами следовал из Казахстана в Астрахань.

В нем находилось 500 тысяч пачек сигарет. Товар был произведен в одной из арабских стран.

По факту незаконного ввоза в Россию крупной партии безакцизных табачных изделий возбуждено уголовное дело. По закону за это преступление грозит штраф в сумме 400 тысяч рублей, также возможно лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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