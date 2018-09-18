На Кубани подростка осудили на 5 лет за распространение наркотиков

В Краснодаре озвучили приговор 17-летнему подростку, которого в октябре 2017 года задержали с крупной партией наркотиков.

В суде установили, что парень вместе с сообщником, личность которого пока не установлена, попытался продать синтетический наркотик. Подросток с помощью мессенджера получал от своего напарника информацию о том, где хранилась партия закладок с "синтетикой", и забирал ее оттуда.

- При задержании сотрудниками полиции изъяты 17 свертков с наркотическим средством. Один из свертков он оставил в качестве закладки во дворе многоквартирного дома в Краснодаре, - сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Ленинский районный суд кубанской столицы назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Парень отметит свое совершеннолетие в воспитательной колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.