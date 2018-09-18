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18.09.2018 17:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре во время пожара погиб двухлетний мальчик

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре во время пожара в гараже на улице Московской погиб двухлетний мальчик. Пострадали также его отец и брат, они доставлены в больницу.

На Урале шесть детей отравились угарным газом при пожаре

ЧП произошло 15 сентября, в этот же день в больницу доставили малыша, у которого диагностировали отравление продуктами горения. Он скончался в палате реанимации.

Сейчас следователи устанавливают причины пожара и гибели ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

-Установлено, что гараж по улице Московской, где случился пожар, использовался для хранения вещей, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю  Наталья Трифанова. - По данным следствия, во время пожара в гараже находился 57-летний хозяин помещения и два его сына. Очевидцы, увидев возгорание, вытащили мужчину и детей, а затем вызвали сотрудников МЧС. Пострадавших доставили в больницу, однако спасти жизнь малолетнего мальчика не получилось. В данный момент 57-летний мужчина продолжает находиться в реанимационном отделении, жизни второго ребенка уже ничего не угрожает. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

Следователи провели осмотр места ЧП и опросили свидетелей, чтобы установить возможные причины происшествия. Также назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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