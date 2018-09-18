В Краснодаре при пожаре в бараке пострадали два человека

В Краснодаре в районе пересечения улиц Красной и Северной загорелся одноэтажный дом барачного типа. Во время пожара пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Состояние здоровья пострадавших людей не уточняется.

- Пожар локализовали накануне вечером в 22.09, - сообщили в ведомстве. - В тушении огня участвовали 27 человек и девять единиц техники. Горело нежилое здание, из которого давно были расселены люди.

Сейчас эксперты выясняют возможные причины происшествия.