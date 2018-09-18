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18.09.2018 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре при пожаре в бараке пострадали два человека

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре в районе пересечения улиц Красной и Северной загорелся одноэтажный дом барачного типа. Во время пожара пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Екатеринбурге сгорел жилой многоквартирный дом

Состояние здоровья пострадавших людей не уточняется.

- Пожар локализовали накануне вечером в 22.09, - сообщили в ведомстве. - В тушении огня участвовали 27 человек и девять единиц техники. Горело нежилое здание, из которого давно были расселены люди.

Сейчас эксперты выясняют возможные причины происшествия.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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