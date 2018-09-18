Ростовчанин открыл покерный клуб в ритуальном салоне

В Ростове-на-Дону 40-летний мужчина организовал нелегальный салон для игры в покер в подвале дома, где официально находился салон ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Следственные органы возбудили в отношении владельца покерного клуба уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.

В подвальном помещении подозреваемый установил покерный стол, по закону являющийся игровым оборудованием. В "ритуальном салоне" следователи изъяли около пяти тысяч игровых фишек на сумму более семи миллионов рублей, 37 колод игральных карт и другие предметы и атрибуты игорного бизнеса.

Также были найдены блокноты с записями о суммах выигрышей и проигрышей игроков. Расследование дела продолжается, устанавливаются пособники подозреваемого.