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18.09.2018 10:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале возбудили дело о гибели рабочего в шахте

Текст: Мария Гафурова

На Среднем Урале следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в одной из краснотурьинских шахт.

Как ранее писала "РГ", инцидент произошел 15 августа в одной из шахт по добыче железной руды рядом с поселком Воронцовка. Проходчик работал на горизонте -255 метров, когда произошло внезапное отслоение куска горной породы. Пласт обрушился на рабочего, из-за чего он скончался на месте. В результате падения горной породы пострадал еще один мужчина. Он остался жив. Ему оказали медицинскую помощь, но от госпитализации он отказался.

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
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Органы СК в Краснотурьинске возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и выясняет, кто будет привлечен в качестве обвиняемого. Для выяснения точных причин смерти рабочего проводится судебно-медицинская экспертиза.

Прокуратура в свою очередь провела проверку работы шахты и выявила нарушение статьи 212 Трудового кодекса РФ и ст. 9 ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов". Как сообщает пресс-служба областного ведомства, несмотря на возникшую аварийную ситуацию, работы в шахте не были остановлены. Вся рабочая смена - 131 человек - была допущена к производству.

На данный момент проводится проверка соблюдения руководством шахты законодательства об охране труда. Уголовное дело так же находится на контроле ведомства.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Аварии на шахтах
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